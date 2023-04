Dosta vam je svinjetine ili piletine te želite preći na neku drugu vrstu mesa? Teletina je pravi izbor i jednostavna je za pripremu. Može se pripremiti od pečenja pa sve do različitih umaka. Jedan vrlo popularan recept je teletina u saftu koja svojim okusom oduševljava svakoga.

Teletina u saftu ima sljedećih sastojaka:

0,5 kg telećeg buta

1 glavica luka

1 mrkva

sol, papar, slatka crvena mljevena paprika

voda za polijevanje

500 ml pasirane rajčice

100 ml bijelog vina

maslinovo ulje

Teletina u saftu priprema se na sljedeći način:

Teleći but narežite na kockice, posolite i popaprite. Također narežite i luk. Mrkvu očistite i naribajte. U lonac dodajte maslinovo ulje te kada se zagrije popržite luk. Dodajte naribanu mrkvu te sve pomiješajte da se sjedini. Dodajte teleći but. Sve zajedno pomiješajte i pustite da se teleći but malo zapeče. Zatim polijte sve s vodom. Kada zavri dodajte slatku crvenu mljevenu papriku, još malo soli i papra. Pomiješajte. Ostavite da se dinsta 20 minuta, a zatim dodajte pasiranu rajčicu i bijelo vino. Ostavite da se dinsta još 30 minuta, odnosno dok se saft ne počne zgrušavati.

Teletina u saftu najbolje će se slagati s njokima ili tjesteninom.