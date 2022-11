Ukolikosušite koštoce bundeve na zraku, raširite sjemenke bundeve na lim za pečenje. Sušite sjeme na zraku na hladnom i suhom mjestu najmanje 1 mjesec. Pronađite mjesto gdje nema opasnosti od vlage.

Izbjegavajte područja sa slabim protokom zraka, poput garaža, i nikada ih ne sušite u podrumu. Svakodnevno provjeravajte svoje sjemenke bundeve koje se suše i okrećite ih tako da se ravnomjerno osuše s obje strane. Ne ostavljajte svoje sjemenke u hrpama. Neće se dobro osušiti i to može uzrokovati razvoj plijesni. Sušenje koštica bundeve na zraku je najučinkovitiji i najsigurniji način sušenja, ali i najdugotrajniji. Ako za sušenje koštica bundeve koristite dehidrator, stavite koštice bundeve na stalak za sušenje u jednom sloju.

Pazite da se sjemenke ne preklapaju. Ako vaša rešetka dehidratora ima rupe, izrežite komade papira za pečenje dovoljno male da stanu u nju i obložite rešetku kako vam sjemenke ne bi pale. Ograničite svoje koštice na jednu policu dehidratora po seriji kako biste izbjegli neravnomjernu dehidraciju. Dehidrirajte koštice bundeve na 46 do 49 °C 1 do 2 sata. Svakih 20 minuta promiješajte sjemenke kako biste osigurali ravnomjernu hidrataciju.

Dehidrator predstavlja veći rizik od oštećenja vaših sjemenki nego sušenje na zraku, ali je sigurniji od pečenja. Koštice bundeve možete sušiti u pećnici. Zagrijte pećnicu na najnižu moguću temperaturu. Za većinu pećnica to je 93 °C. Ako koristite električnu pećnicu, vjerojatno ćete morati pričekati 10 do 15 minuta za prethodno zagrijavanje. Za plinske pećnice, to će trajati oko 5 do 10 minuta. Postavite rešetku za pećnicu u najniži položaj. Za veću točnost koristite termometar za pećnicu za praćenje temperature. Pecite koštice u pećnici 3 do 4 sata. Koštice bundeve rasporedite po limu za pečenje.

Provjerite jesu li raspoređeni u jednom sloju bez preklapanja. Postavite rešetku pećnice na najniži položaj i stavite lim za pečenje na vrh. Postavite pećnicu na najnižu temperaturu i pričekajte 3 do 4 sata. Promiješajte koštice svakih 20 do 30 minuta žlicom kako ih ne biste zapržili.

Ako planirate posaditi svoje sjeme, pazite da ga ne spržite ili spalite jer neće rasti ako ga ošteti toplina. Pečenje sjemenki najrizičnija je metoda sušenja sjemenki jer postoji veća vjerojatnost da ćete ih oštetiti.