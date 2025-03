Oprez! Ova namirnica lako može izazvati požar pripremate li je u fritezi na vrući zrak

Stručnjaci upozoravaju korisnike friteza na vrući zrak da izbjegavaju pripremu kokica u ovom popularnom kuhinjskom aparatu. Iako su friteze na vrući zrak sve popularnije jer omogućavaju brzinu i praktičnost u pripremi hrane, kokice nisu jedna od stvari koje bi trebalo pripremati na ovaj način.

"Kokice se neće dobro ispeći u fritezi na vrući zrak jer većina modela neće doseći potrebnu temperaturu za 'pucanje' zrna", izjavila je novinarka Grace Forell za BBC. "Zrna kokica također se mogu zaglaviti unutar grijača friteze na zrak, što može uzrokovati kratki spoj i dovesti do požara", dodala je.

Brojni korisnici friteza na vrući zrak postavljaju pitanja o mogućim rješenjima za taj problem, ali čini se da je taj način pripreme popularne grickalice bolje izbjegavati. "Vidim da svi govore da to ne radite zbog rizika od požara. Zašto ne biste stavili aluminijsku foliju preko cijele vruće ploče, kao što to radite s bilo čim kako biste je održali čistom?“ pitao je jedan čitatelj. No stručnjaci se ne slažu s tim i kažu, bolje je kokice pripremati u mikrovalnoj pećnici.

Namirnice koje nisu prikladne za fritezu na vrući zrak

Osim kokica, postoji još nekoliko namirnica koje bi korisnici trebali izbjegavati stavljati u fritezu na vrući zrak, uključujući tjesteninu, žitarice, velike komade mesa s kostima, te lisnato povrće.

Kuharica i autorica Poppy O’Toole također savjetuje da u ovom uređaju ne pripremate tijesto.

"Trebate taj kontaktni toplinski učinak vrućeg ulja za kuhanje, a ne bezkontaktni toplinski učinak friteze na vrući zrak. Inače ćete jednostavno završiti s neredom i malo hrskavog, ali nedovoljno pečenog tijesta", zaključila je,a prenosi Daily Mail.

