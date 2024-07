Kada muha sleti na vašu hranu, vjerojatno je otjerate i nastavite jesti. No, je li to opasno? "Postoji najmanje sto različitih patogena koje kućne muhe mogu nositi, poput bakterija, virusa i jaja parazita", rekao je liječnik Thomas J. Daniels za The Healthy.

Nakon što muha pokupi klice, može širiti bolest na nekoliko načina. Bakterije i virusi na kontaminiranoj hrani zalijepe se za tijelo muhe i sitne dlačice na nogama. Kad odleti i sleti negdje drugdje, poput vaše hrane, za sobom ostavi neke od tih klica. "Dakle, potencijalno smo u opasnosti čak i od muhe koja sleti na hranu, iako je količina prenesenog patogena vjerojatno mala", kaže Daniels.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Veća je vjerojatnost da će muhe pronaći put do vašeg doma ako nanjuše izvor hrane.

Mogu prenijeti brojne viruse i bakterije

No, postoji gori način za prenošenje virusa. Kada muhe slete na hranu, povraćaju po njoj. Naime, one ispuštaju tekućinu iz probavnog sustava te tako omekšaju hranu.

Tekućina koju ispuštaju muhe prepuna je virusa i bakterija s njihove prethodne žrtve. Tako se stvara puno veći rizik od zaraze, budući da štetne tvari puno duže preživljavaju u muhi, nego na njenim nogama ili krilima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

"Muhe mogu prenijeti E. coli, salmonelu, hepatitis A i rotavirus", kaže stručnjak za zarazne bolesti Brent W. Laartz. "Tu je i Shigella - skupina bakterija koje mogu uzrokovati proljev, groznicu i bolove u trbuhu - što je posebno zabrinjavajuće jer bakterijama nije potrebno puno da se razbolite", dodaje.

No, nije svaka muha prenositelj bakterija i virusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da bi muha bila zaista opasna, ona mora prije vaše hrane sletjeti na sirovo meso, fekalije ili razne prljavštine. Što je vaša kuhinja čisća, manje su šanse da muha prenese zarazu. Također, ako jedna muha sleti u vašu hranu, a kuća vam je čista, nastavite s obrokom", tvrdi doktor Laartz.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi znamo da muhe idu na slatko: Ministar Goran Marić nije se dao smesti kada ga je tijekom intervju "napala" muha