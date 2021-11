Perga je prirodni pčelinji proizvod koji pčelari često nazivaju pčelinjim kruhom, ali njezin sastav nije povezan s kruhom, tj. ugljikohidratima. Perga sadrži veliku količinu bjelančevina i bilo bi prikladnije nazvati je pčelinjim mesom. Osim bjelančevina, perga sadrži i oko 200 mikroorganizama obogaćenih aminokiselinama, biljnim hormonima, ugljikohidratima, mineralima i vitaminima, što je čini najdragocjenijim pčelinjim proizvodom.

Razlog zašto vjerojatno nikada niste čuli za to je taj što je pčele proizvode u malim količinama, a pčelarima je prilično teško doći do nje iz saća. Do perge se može doći samo skupljanjem iz košnice, što je vrlo zahtjevan posao. Također, perga se ne može proizvesti na bilo koji drugi način i ne možemo “prisiliti” pčele da je proizvedu više.

Ne postoji umjetna perga, njezin se okus ne može kopirati, a takva perga nikada ne bi mogla pokriti preko 100 različitih vrsta gljiva koje prirodnu pergu čine tako hranjivom i ljekovitom. Zato se perga smatra „zlatom“ pčelinjih proizvoda.

Perga je izvor velike količine vitamina, minerala i drugih korisnih i bitnih tvari za organizam pa se preporučuje za ublažavanje simptoma mnogih bolesti, kao što su hipertenzija, anemija, gastritis, prehlada i razne alergije.