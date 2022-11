Doček Nove godine još je daleko, ali ako ste planirali okupiti svoju obitelj i prijatelje na lijepom ručku s kojima ćete dočekati kraj 2022. i početak 2023., onda morate razmisliti o rezervaciji stola.

Nova godina, prazniji novčanici

Jedno mjesto na koje bi bogati Britanci i poneki Hrvat svakako mogli otići 31. prosinca je otmjeni restoran chefa Gordona Ramsaya s tri Michelinove zvjezdice, Restaurant Gordon Ramsay, ali za to ćete morati imati nešto ozbiljnog novca jer je iskustvo objedovanja nevjerojatnih 3.420 kuna po osobi, a u to čak i ne uključeno piće, piše Mirror.

56-godišnji chef posluživat će, između ostaloga, čaj od patke, orkneyske jakobove kapice i pečeni teleći slatki kruh u svom vodećem restoranu u Chelseaju. No, ako želite uživati ​​u vinu uz večeru, morat ću izdvojiti dodatnih 2.350 kuna.

To znači da biste mogli potrošiti do 5.772 kuna po osobi za večeru, a čak i to je bez obzira na napojnicu koju biste mogli ostaviti osoblju na kraju večeri.

No to nije sve, drugi restoran ovog renomiranom chefa također nije prejeftin. Za ulazak u njegov restoran Pétrus gosti moraju platiti 855 kuna, a večera iznosi 2.560 kuna po osobi i uključuje stavke jelovnika kao što su dimljena jegulja i salata od krumpira te pečenog anžuvinskog goluba.

No, to nije sve, ima i božićne ponude

Restoran Gordon Ramsay je zatvoren između 24. i 27. prosinca, ali Pétrus ima svečani jelovnik za 3.200 kuna po osobi, dok Gordon Ramsay Bar and Grill poslužuje božićni jelovnik od četiri slijeda za 1.280 kuna po osobi.

U međuvremenu, chef nije mogao sakriti ljutnju jer su ga na društvenim mrežama već prozvali zbog skupog jelovnika.

Jedan je komentirao: "Izišao bih iz restorana. Ime ne znači ništa, sve je u hrani", a drugi je dodao: "Bio bih tako razočaran da je to najbolje što sam mogao smisliti za božićnu večeru." Treći je napisao: "Izgleda prilično bljutavo, nikakva finoća ne izgleda nedovršeno."