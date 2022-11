1. Promijenite svoje prehrambene navike: Studija objavljena u The British Medical Journalu sugerira da promjena prehrane zapravo može spriječiti ili poništiti karijes. Već znamo da konzumacija proizvoda bogatih šećerom dovodi do karijesa. Međutim, ako promijenite svoje prehrambene navike, možda se nikada nećete suočiti s takvim problemom. Uzimajte više kalcija. To je glavna komponenta vaših kostiju i zuba. Svaki dan konzumirajte mliječne proizvode (mlijeko, jogurt, kiselo vrhnje i sir). Pijte nezaslađena pića. Izbjegavajte gazirane napitke, sokove i gazirana pića. Možete piti vodu, voćne napitke i nezaslađeni čaj. Voda ima mnogo dobrih učinaka na vaše tijelo, uključujući povećanu hidrataciju i veći protok sline.