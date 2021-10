Kada žudite za nečim slatkim, jagode su pravi odabir jer su one zdravija varijanta, no opet vrlo ukusne. Slatko od jagoda može podrazumijevati različite kolače, čokolade, jogurte, no mi vam donosimo kako napraviti zdravu verziju sladoleda od jagoda!

Za slatko od jagoda trebat će vam:

Jagode

Čokolada za kuhanje

Grožđice

Bademi ili lješnjaci

Postupak pripreme:

Operite jagode i razrežite ih na pola radi lakšeg blendanja. Izblendajte jagode sve dok smjesa ne bude glatka i bez komadića. Za to vrijeme pripremite vašu čokoladu za kuhanje i bademe ili lješnjake (ovisno o tome što preferirate) koje ćete izrezati na manje komadiće pa sve to skupa uključujući i grožđice pomiješajte sa smjesom koju ste dobili blendanjem. Tada tu smjesu polako ulijevajte u kalupe za sladoled. Ako nemate kalupe za sladoled, smjesu možete uliti i u plastičnu kutiju pa staviti u zamrzivač i kasnije poslužiti u zdjelicama. Nakon što ste lijepo pripremili svoje sladolede za zamrzavanje, položite ih u zamrzivač na ravnu površinu i pričekajte nekoliko sati da se vaše slatko od jagoda zamrzne!