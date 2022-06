Sirup od bazge pripremite prema svom ukusu. Donosimo jednostavan recept za pripremu sirupa od bazge. Ako ste se pitali treba li sirup od bazge kuhati ili ne. Najbolje je skuhati sirup od bazge i na taj način produžiti rok trajanja soku.

Sastojci za sok od bazge :

800g cvjetova bazge

3 šalice vode

50g šećera

50ml soka od limuna

1 komad đumbira

Priprema i čuvanje soka od bazge:

Da biste napravili sirup od bazge, stavite cvjetove bazge u veliki lonac zajedno s vodom. Poklopite i kuhajte sirup od bazge 20 do 30 minuta, miješajte cvjetove dok ne omekšaju i puste sok.

Procijedite sirup kroz sitno sito obloženo gazom kako biste uklonili preostale krute tvari. Trebali biste imati oko 3 šalice sirupa od bazge nakon kuhanja.

Ulijte 2 ½ šalice pripremljenog sirupa u lonac zajedno s medom, limunovom kiselinom i đumbirom. Pustite da se sirup od bazge lagano kuha, povremeno miješajući, dok se sirup malo ne zgusne i smanji na oko 2 ½ šalice, 10 do 15 minuta. Odbacite đumbir. Nakon što se ohladi, sirup od bazge će se čuvati u hladnjaku do 2 tjedna, ili čuvati u zamrzivaču do 6 mjeseci.

Ako ćete sirup konzervirati, dok se cvjetovi kuhati, napunite veliki lonac ili lonac za konzerviranje vodom do 2/3, stavite nekakvu rešetku na dno i stavite na srednje jaku vatru. Operite/sterilizirajte svoje staklenke i uronite u vodenu kupku dok se zagrijava. Lonac bi trebao zakuhati dok se sirup smanjuje i sprema za upotrebu. Staklenke držite u vrućoj (ne kipućoj) vodi do upotrebe.

Vrući sirup od bazge sipajte u sterilizirane staklenke, ostavljajući 0.3cm prostora kod vrha staklenke. Obrišite rubove staklenki i zaklopite poklopce. Kuhajte sirup od bazge u kipućoj vodi 10 minuta (7 ako koristite manje staklenke), a zatim prebacite na rešetku da se potpuno ohladi. Provjerite gumice da drže sirup od bazge u staklenci. Sve nezatvorene staklenke treba staviti i čuvati u hladnjaku, i iskoristiti u roku od 2 tjedna.