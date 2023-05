Ako vam je dosta kupovnih senfa, na pravom ste mjestu. Domaći senf odličan je izbor ako imate volje i želje za njegovom pripremom. Važno je samo pratiti senf recept, sve korake i sastojke koji u njemu stoje.

Senf recept u sebi sadrži sljedeće sastojke:

50 grama sjemenki gorušice

50 grama praha gorušice

60 ml vina ili vode

60 ml vode

60 ml alkoholnog octa

2 žličice soli

2 žličice samljevenih sjemenki kima

2 žličice meda

2 žličice majčine dušice

Mješavinu sjemenki i praha prelijte s vodom, alkoholom i alkoholnim octom. Ostavite da odstoji 24 sata u tekućini. Dodajte začine nakon 24 sata i sve dobro pomiješajte u blenderu. I to je to. Ako pratite senf recept, uživat ćete u najboljem senfu kojeg ste ikada probali. No, važno je promisliti o još jednoj stvari, a to je želite li jako ljuti, ljuti ili blagi senf. Naime, važno je znati da su crne sjemenke gorušice iznimno ljute, smeđe ljute, a žute blage te da prema tome morate izabrati koje želite i kakav ćete senf recept pratiti prilikom svoje izrade!