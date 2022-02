Salata od tune i kukuruza mora sadržavati dva sastojka – tunu i kukuruz, a sve drugo prilagođava se vlastitim željama. Kako pripremiti salatu od tune i kukuruza?

Najbolja salata od tune i kukuruza priprema se od sljedećih sastojaka:

konzerva tune

manja konzerva kukuruza

cherry rajčica

kiseli krastavci

jaje

grčki jogurt

1 dcl limunova soka

sol, papar, peršin

Salata od tune i kukuruza jednostavna je za pripremu jer vam treba svega 15 minuta. Skuhajte jaje i narežite ga na kockice. Također, narežite rajčicu i kisele krastavce do pomiješajte s kukuruzom. Dodajte tunjevinu, grčki jogurt i limunov sok. Sve zajedno pomiješajte, začinite i poslužite.

Salata od tune i kukuruza može biti i topla i hladna, a to opet ovisi o vama. Ako želite da je topla, sastojke ovog recepta samo zagrijte na tavi i to je to, vaša topla salata od tune i kukuruza je spremna.