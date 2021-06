Sadnja začinskog bilja u vrtu donijet će vašem vrtu poseban izgleda. Začinsko bilje u vrtu idealan je dodatak svakog vrta i uljepšava vrt. Kako izgleda sadnja začinskog bilja u vrtu? U vrtu možete posaditi anis, bosilja, borač, češnjak, hern, komorač, kopar, majčinu dušicu, origano, pastrnjak, peršin, ružmarin, šafran... Dakle, u vrtu možete posaditi gotovo svo začinsko bilje.

Primjerice, odlučite li se za sadnju začinskog bilja u vrtu i to češnjaka morate znati da postoji proljetni i jesenski češnjak. Proljetni se sadi u proljeće, a sazrijeva u ljeti. Jesenski se sadi u jesen, on je otporan na niske temperature i preko zime lako pezimi te u proljeće sazrijeva. Idealna temperatura za sadnju i uzgoj češnjaka je od 19 do 22 stupnjeva Celzijusa. Češanjak se sadi oreji lukovicama koje se polože u zemlju na dubinu od oko 5 centimetara. Češnjak voli vodu, zato je potrebno redovito zalijevati češnjak. Općenito za zalijevanje začinskog bilja u vrtu najbolje je koristiti kišnicu ili odstajalu vodu. Međutim, češnjak treba prestati dodatno zalijevati nekoliko tjedana prije nego što ćete ga ubrati.

Sadnja začinskog bilja u vrtu nije komplicirana, ali ne postoji univerzalno pravilo za sadnju, već ovisi o tome koji začin ste odlučili posaditi u vrtu.