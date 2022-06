Suncokret je uljarica koja e prepoznatljiva po svom velikom žutom cvijetu. Njezino korijenje prodire cak do dva metra u zemlju, a plod je jednosjemeni i crne boje. Za uspješan sadnju suncokreta te rast i razvoj biljke bitne su četiri komponente: tlo, voda, svjetlost i temperatura. Sadnja suncokreta provodi se tijekom proljeća (ožujak, travanj) kako bi se žetva odradila tijekom kolovoza.

Minimalna temperatura klijanja iznosi minus tri stupnjeva, dok optimalna temperatura klijanja iznosi 28 °C. Suncokret može izdržati temperature i do minus šest stupnjeva, ali to može utjecati na smanjenu sintezu ulja u sjemenu. Najbolja temperatura za razvoj je od 15 do 25 °C.

Sadnja suncokreta provodi se na pripremljenom izoranom tlu na kojem se primijenilo gnojivo s većom količinom dušika. Otporan je na sušu jer korijenje prodire i do dva metra u dubinu, ali također nakon sadnje suncokreta i tijekom rasta i razvoja biljka zahtjeva veće količine vode.

Pravilan sklop i raspored suncokreta zahtjeva veliku količinu dnevnog svjetla, a tlo za najbolji razvoj je crnica jer je riječ o plodnoj i strukturiranoj vrsti zemlje.

Nakon sadnje suncokreta, biljka zahtjeva određenu njegu. Važno je suzbiti korove (pljevljenje, okopavanje, kultiviranje ili kemijska zaštita) i za vrijeme suše biljci pružiti odgovarajuću količinu vode.