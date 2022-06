Sadnja luka u jesen može se raditi zahvaljujući dobroj otpornosti luka. Luk dobro podnosi niske temperature. Saznajte sve o sadnji luka u jesen.

Sadnja luka u jesen odvija se sađenjem lukovica. Stoga, za sadnju luka u jesen birajte one sorte koje se razvijaju iz lukovica. Idealno vrijeme za sadnju luka u jesen je u drugoj polovici listopada. Luk će se od listopada pa do niskih zimskih temperatura uspjeti prilagoditi i ukorijeniti. Taj proces prilagodbe je vrlo važan jer je to proces u kojem se luk priprema za prezimljenje zime. Važno je točno pogoditi vrijeme sadnje jer u slučaju prerane sadnje luk će se početi razvijati pa će mu šanse za preživljavanje zime biti jako male.

Sadnja luka u jesen radi se na adekvatno pripremljenim gredicama. Razmak između redova posađenih lukovica bi trebao biti 25 – 30 cm. U svakom redu, razmak između lukovica bi trebao biti 8 – 10 cm.