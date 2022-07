Prorjeđivanje mrkve je važna stavka pri uzgoju mrkve. Prorjeđivanje mrkve dat će mrkvi potreban prostor za njezin rast i razvoj. Pogledajte kada i kako se provodi prorjeđivanje mrkve.

Prorjeđivanje mrkve provodi se kada biljka ima dva stalna lista. Poanta prorjeđivanja mrkve je da zapravo uklonite one biljke koje su u lošijem stanju, a ostavite one koje su uspješnije. Prilikom prorjeđivanja mrkve posebno treba paziti da ne oštetite one biljke koje želite ostaviti.

Da biste lakše odradili prorjeđivanje mrkve, taj proces možete izvoditi neposredno nakon zalijevanja. Tada će zemlja omekšati pa ćete lakše moći iščupati mrkvu iz zemlje.

Ako vidite da mrkva nakon nekog vremena ponovno nema dovoljno prostora za adekvatan rast i razvoj, prorjeđivanje mrkve možete ponoviti po istom principu.