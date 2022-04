Ako želite da vaša voćka bude rodna te da plodovi budu što kvalitetniji, iznimno je važno proljetno orezivanje voćaka. Razlog zašto je važno raditi proljetno orezivanje voćaka jest da one na taj način dobivaju više sunca što, osim veće rodnosti, omogućuje i manje zadržavanje vlage i time otežano stvaranje gljivica.

Postoje neke vrste za koje je proljetno orezivanje voćaka obavezno, poput breskve, no voćari preporučuju da se to obavlja na svim voćkama. Ono što se razlikuje od vrste do vrste jest da se proljetno orezivanje voćaka radi u različito vrijeme. Recimo, jabuka ili kruška može imati proljetno orezivanje voćaka krajem proljeća, dok se kod već spomenute breskve to treba napraviti barem mjesec dana ranije.

Proljetno orezivanje voćaka zapravo je uklanjanje mladice, odnosno onih grančica koje nepotrebno „piju“ vodu iz voćke pa se zbog toga nazivaju vodopije. Osim mladica, odstranjuju se jake grančice pri vrhu grana koje spadaju u tzv. nepotrebne grane.

Proljetno orezivanje voćaka je pravo umijeće te se vrlo lako može napraviti krivi potez koji može utjecati na rodnost voćke. Stoga, ako niste sigurni kako se to radi, pozovite pravog voćara za proljetno orezivanje voćaka!