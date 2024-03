Uskrs je vrijeme kada mnogi ljudi dobiju ogromnu količinu čokoladnih jaja, koja je gotovo nemoguće pojesti u jednom danu. Većina ljudi iz tog razloga ostatak čokoladnih jaja spremi u hladnjak, no je li to dobra ideja?

Stručnjak Tim Kelly (33) koji profesionalno isprobava uskršnja jaja za Morrisons, otkrio je kako biste zapravo trebali čuvati svoje ukusne poslastice, a to bi se moglo pokazati kontroverznim onima koji vole jesti ohlađene čokolade.

Nije pametno držati ih u hladnjaku

Rekao je da oni koji drže čokoladu u hladnjaku to rade pogrešno jer zapravo čini nešto poslastici što nije idealno.

"Ne biste trebali čuvati uskršnja jaja u hladnjaku. Ali ako inzistirate, trebali biste ih spremiti vrlo blizu vremena kada ćete ih pojesti", rekao je Tim za Mirror, a mnogi su se pitali zašto?

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Čuvanje čokolade u hladnjaku može poremetiti masnoću, a u biti kada se otopi i ponovno zagrije na sobnoj temperaturi, omogućuje masnoći da se kristalizira na određeni način, što joj daje teksturu koju svi vole u čokoladi.

Kada ohladite čokoladu, ona poremeti strukturu masnoće i može se dogoditi ono što mi zovemo 'cvjetanje', a to je kada površina čokolade pobijeli jer masnoća izlazi na površinu, a ljudi to ne vole. To znači da je tekstura smiješna i da ne izgleda baš privlačno", objasnio je Tim.

Kako to zaobići?

No, otkrio je način kako to zaobići.

Tim je priznao da jako voli hladnu čokoladu, pa je savjetovao da je najbolje čuvati je u hladnjaku 20 minuta prije jela. Pogotovo ljeti kad je malo toplije i čokolada malo omekša, dodao je.

