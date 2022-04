Pileća prsa na naglo, pečena u malo ulja sa soli i paprom izvrstan su način za pripremiti piletinu. Ovaj recept za pileća prsa na naglo izuzetno je jednostavan za pripremiti te ovaj obrok mogu napraviti svi koji imaju imalo iskustva u kuhinji.

Sastojci potrebni za pripremiti pileća prsa na naglo su:

2pileća prsa bez kostiju i kože

3/4 žličice košer soli

1/4 žličice svježe mljevenog crnog papra

2 žlice ulja kanole

1 žlica neslanog maslaca

Kada pripremate pileća prsa na naglo, prvo što je potrebno je začiniti piletinu solju i paprom. Zagrijte ulje na srednje jakoj vatri u velikoj tavi. Pažljivo dodajte piletinu u vruću tavu i pržite 5 do 7 minuta. Dodajte jednu po jednu piletinu i nemojte je pomicati 5 do 7 minuta. Okrenite piletinu i pržite još 5 do 7 minuta.

Pileća prsa na naglo pečena su i spremna za posluživanje. Prebacite pileća prsa na naglo na tanjur ili čistu dasku za rezanje. Pustite da odstoji 3 minute prije rezanja i posluživanja.