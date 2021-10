Lignje su vrlo ukusna i zdrava hrana koju bi trebalo jesti često. No, koliko dugo traju smrznute lignje? Točan odgovor na to pitanje uvelike ovisi o uvjetima skladištenja. Bitno je da lignje uvijek držite zamrznutima, to će produžiti rok trajanja lignji.

No čak i smrznute lignje imaju rok trajanja. Pravilno skladištene, smrznute lignje održavat će najbolju kvalitetu oko 9 mjeseci u zamrzivaču, iako će nakon toga obično ostati sigurni za jesti.

Je li smrznuta lignja sigurna za jesti nakon isteka roka trajanja na pakiranju? Da, ako se pravilno skladišti. Komercijalno smrznute lignje obično će imati oznaku „Najbolje iskoristiti do:“, ali to nije datum sigurnosti, to je datum proizvođača procjena koliko će dugo smrznute lignje ostati vrhunske kvalitete.

Koliko će smrznute lignje ostati sigurne za jesti? Zamrznute lignje koje su stalno bile zamrznute na otprilike -17°C, čuvat će se neograničeno dugo, sve dok su pravilno skladištene i pakiranje nije oštećeno.

Kako reći da smrznute lignje više nisu dobri? Ako su se na smrznutim lignjama razvile suhe mrlje ili promjena boje, počelo se stvarati opekline u zamrzivaču, to neće učiniti lignje nesigurnima za jelo, ali će naštetiti teksturi i okusu.

Lignje imaju rok trajanja koji se drastično produžuje ukoliko su lignje pakirane na pravi način.