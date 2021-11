Jednostavan za pripremu, ukusan i hranjiv grah je jedna od omiljenih namirnica u kućanstvu. Iako neki podliježu grahu iz konzerve svježi grah ipak rezultira ukusnijim jelima. Ne znate kako napraviti grah? Čitajte dalje.

Prije svega provjerite svježinu graha. Sušeni grah traje do dvije godine, ali je najbolje prirediti ga unutar jedne godine nakon žetve. Prije kuhanja dobro isperite grah i uklonite sve zaostale grančice i trule sjemenke. Slijedi namakanje graha. Namakanjem graha prije kuhanja postižete da se ravnomjerno i bolje zakuha. Namakanje također pomaže da se grah brže probavi. U vodu u kojoj namačete grah dodajte malo soli – to će ubrzati kuhanje. Tradicionalno se grah ostavlja u vodi koja ga prekriva za pola centimetra preko noći. U vodu dodajte dvije žlice soli. Ocijedite ih i isperite prije upotrebe. Jedna od mogućnosti jest brzo namakanje. Ovom opcijom pripremit ćete lonac graha u roku nekoliko sati bez da izgubite okus ili teksturu. Stavite grah u lonac na štednjaku, dodajte vode da prekrije grah pola centimetra, stavite sol i kuhajte. Kada voda zakuha isključite štednjak i ostavite da se grah namače u vrućoj vodi sat vremena. Iscijedite i operite grah, a potom nastavite s daljnjom pripremom. Nakon što se (ili niste) dovoljno namakali svoj grah spremni ste za kuhanje. Kuhanje na plinskom štednjaku najbrži je i najjednostavniji način, ali ako ste ljubitelj direktnog kuhanja na vatri – ni to nije problem. U lonac stavite grah i prekrijte ga s pola centimetra vode. Kuhajte na laganoj temperaturi/vatri. Ne dopustite da jako ključa. To mu može oštetiti kožicu i učiniti ga gnjecavim ili neravnomjerno kuhanim! Ovisno o vrsti graha, kuhajte oko sat vremena ako ste ga prije namakali, odnosno 3-4 sata ako niste. Kuhanje graha za salatu je završeno. Dobar tek!