Špinat je nutritivno bogata namirnica koja se preporuča uvesti na jelovnik beba koje imaju navršenih šest mjeseci. No, mnogima je ponekad problem kako pripremiti špinat za bebu jer ne znaju koje sve sastojke smiju upotrebljavati. No, zapravo, vrlo je jednostavan postupak kako pripremiti špinat za bebu, ali najvažnije je da zapamtite kako se on ne smije zagrijavati.

Stoga, kako pripremiti špinat za bebu? Od sastojaka trebate:

100 grama baby špinata

100 grama krumpira

Kockica maslaca

Baby špinat dobro očistite tako da uklonite stabljiku i dobro ga operete i ocijedite. Krumpir ogulite, operite te narežite na sitne kockice. Stavite kuhati u vodu krumpir otprilike 20 minuta. U drugi lonac stavite kockicu maslaca da se rastopi na laganoj vatri, a zatim dodajte špinat. Sve dobro pomiješajte i ostavite da se kuha 2-3 minute u pokrivenom loncu. Krumpir koji je skuhan procijedite i dodajte špinatu i dobro izmiksajte štapnim mikserom u kremastu kašicu. Ostavite da se kašica ohladi.

Ovo je način kako pripremiti špinat za bebu, a vjerujte, vaša će beba kašicu od špinata obožavati.