Ako želite brže pečenje, možete ih staviti na višu temperaturu, no budite pažljivi da ih ne prepečete. Ako želite da bataci budu sočni, možete ih peći na nižoj temperaturi, no to će produžiti vrijeme pečenja. Evo koliko se peku bataci u pećnici.

Sastojci:

1 žličica dimljene paprike

pola žličice češnjaka u prahu

1/4 žličice luka u prahu

1/8 žličice kajenskog papra

1/4 žličice sušenog origana

pola žličice soli

1/4 žličice svježe nasjeckanog crnog papra

6 komada pilećih bataka

2 žlice ulja za kuhanje

Zagrijte pećnicu na 220°C. Pomiješajte dimljenu papriku, češnjak u prahu, luk u prahu, kajenski papar, origano, sol i papar u zdjeli.

Stavite pileće batake u zdjelu i pokapajte ih uljem za kuhanje. Pripremljenim začinima pospite batake, pa miješajte dok se ravnomjerno ne prekriju uljem i začinima.

Začinjene batake stavite na lim za pečenje tako da oko svakog bude dovoljno prostora da se ne dodiruju. Lim za pečenje možete obložiti folijom ili pergamentom za lakše čišćenje, ako želite.

Prebacite piletinu u pećnicu i pecite 40 minuta, okrećući batake jednom na pola puta. Poslužite vruće. Sada ste sigurni koliko se peku bataci u pećnici.