Kad stavite pljeskavice u tavu one bi trebale cvrčati a kada ih okrenete nakon nekoliko minuta na drugu stran, trebale bi imati lijepu zlatno smeđu boju.

Kad pečete pljeskavice na tavi, koristite široku, tanku lopaticu za okretanje. Takva lopatica spriječit će da se pljeskavice raspadnu dok ih okrećete i također će vam omogućiti lakše okretanje. Ukoliko pre dugo pečete pljeskavice na tavi one će postati suhe i zato je bitno da pečete pljeskavice određeno vrijeme. Kako bi bili najsigurniji možete tijekom pečenja čak postaviti i brojač vremena. Također možete paziti na bočne strane pljeskavica— kada vidite samo malo ružičasto-crvene boje u samoj sredini, medium rare pljeskavica je spremna, čim ta ružičasta crta nestane, vaše su pljeskavice medium pečene.

Kako bi pljeskavice bile medium rare, pecite ih 6 minuta u tavi, a ako želite da budu medium, pecite ih 7 do 8 minuta. Za medium well pljeskavice pecite ih 9 minuta i za well done pljeskavice pecite ih 10 minuta.