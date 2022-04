Piletina pečena u tavi definitivno je najbrži način pripreme piletine. Zahvaljujući jednostavnoj metodi, piletina nikada neće biti suha, a uvijek će biti mekana i super ukusna. Za razliku od ostalih recepata za piletinu, ovaj način pripreme piletine ne zahtjeva puno začina ni vremena, a vrijeme koliko se peče piletina u tavi je od izuzetne važnosti kako bi piletina ispala mekasna i ukusna.

No, koliko se peče piletina u tavi? Ne postoji univerzalno vrijeme koliko se peče piletina u tavi, jer to ovisi o količini ulja te debljini komada piletine. Ukoliko pečete filete pilećih prsa, vrijeme potrebno da se ispeku je 5 do 7 minuta.

Međutim, vrijeme koliko se peče piletina u tavi koja nije dio pilećih prsa može biti znatno duže s obzirom da su takvi komadi piletine deblji. Stoga, vrijeme koliko se peče piletina u tavi varira s obzirom na komad piletine koji se peče.