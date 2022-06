Ako ste se ikada pitali koliko se kuha piletina u vodi, na dobrom ste mjestu. Iako mnogi misle da je to vrlo lagan posao, znati koliko se kuha piletina u vodi da bi ona imala savršen okus, zapravo je vrlo zahtjevno.

Mnogo faktora utječu na to koliko se kuha piletina u vodi, a onaj najvažniji je veličina i starost mesa. Naime, ako je komad piletine koju imate mladog podrijetla, bit će vam dosta maksimalno sat vremena za kuhanje. No, s druge strane, ako koristite staro pile, tzv. kokoš, morate znati da će se vaše meso kuhati i do tri sata. Isto tako, koliko se kuha piletina ovisi i o tome kuhate li ju u komadu ili ćete ju prije narezati. Naravno, narezana piletina na komade kuha se puno brže, nego li cijela. Još jedan faktor koji utječe na to koliko se kuha piletina u vodi jest upravo voda.

Naime, morate voditi računa o tome da uvijek imate dosta vode u loncu jer će se u protivnome ona tijekom kuhanja osušiti.