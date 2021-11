Koja je točna količina vode? Ovdje može doći do zabune. "Šalica" može značiti različite stvari ovisno o okolnostima. Šalica vode prema američkim mjerama iznosi 200 ml tekućine. Ali pričekajte malo: "Šalica" kave ima oko 177 ml tekućine. Razlog za ovo odstupanje je to što se kava obično poslužuje u "šalici za čaj", a šalica čaja tradicionalno sadrži 200 ml. I upravo tu dolazi do odstupanja i greške pri pripremi kave kod kuće.

Korištenje mjerača volumena poput "žlica" ili "mjerica" nije točan način da se utvrdi koliko kave imate. Poznato je da je Beethoven inzistirao na 60 zrna za svaku šalicu kave. Je li to bolje?

Obje ove metode ne uzimaju u obzir činjenicu da su neke kave manje guste od drugih i da sva zrna kave nisu iste veličine. "Dvije žlice po šalici" ili "10 mjerica po loncu" jednostavno neće uspjeti obaviti posao.

Ako želite pravu količinu kave, morate je odvagati. Upamtite, "zlatni omjer kave" je 55 grama po litri vode. Što znači da ako kuhate jednu od šalica od 350 ml, morat ćete koristiti xx grama kave za pravilno kuhanje. Dakle, koristite kuhinjsku vagu ako to zaista želite ispravno napraviti. Konačno odgovor na pitanje „koliko kave na litru vode?“ jest 55 grama.