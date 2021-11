Kolač Kilerica je vrlo slastan kolač s orasima koji će uljepšati vaše blagdane. Donosimo recept za ovaj kolač s orasima.

Sastojci za kolač s orasima Kilerica:

2 lista oblatne

6 bjelanjaka

200 g šećera

200 g mljevenih oraha

Krema za kolač s orasima Kilerica:

6 žumanjaka

150 g šećera

5 žlica jake, skuhane crne kave

100 g čokolade za kuhanje

200 g margarina ili maslaca

Priprema kolača s orasima Kilerica:

Izraditi snijeg od bjelanjaka i šećera. Dodati mljevene orahe i tom smjesom premazati dvije oblatne (ravna strana dolje, mazati preko rupičaste strane oblatne). Oblatne staviti na obrnutu stranu tepsije i peći na 200 stupnjeva nekoliko minuta, dok smjesa na oblatni ne dobije žućkastu boju. Oblatne neće biti ravne, ali neka vas to ne brine – to ćete kasnije riješiti. Za fil je potrebno na pari izraditi žumanjke i šećer. Kada se to zgusne, dodati kavu i otopljenu čokoladu.

Još malo raditi na pari. Izgledat će malo rijetko, ali hlađenjem će se stegnuti. U hladno dodati izrađeni margarin, odnosno maslac. Slaganje: oblatne prerezati po pola (ne po dužini, nego po širini). Dobiti ćete četiri dijela. I fil podijelite na četiri dijela. Mazati oblatne i slagati jednu na drugu, ali zadnju oblatnu ne mazati odmah filom već preko nje staviti papir za pečenje i neku tepsiju na koju ćete staviti nekoliko knjiga da se Kilerica izravna.

Kada se sve lijepo poravna nanijeti fil i na zadnju oblatnu i posuti mljevenim orasima. Tako dobiven kolač izrežite u četiri “trake”, pa svaku dobivenu “traku” na štanglice. Ovo je bio super slastan kolač s orasima.