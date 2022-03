Kombiniranjem čajeva iste vrste ili različitih vrsta može se dobiti složeniji okus ako se čajevi međusobno nadopunjuju. Najveće pogreške se mogu napraviti odnose se na kuhanje čaja.

Smiju li se čajevi miješati?

Da, čajevi se mogu miješati. Miješanjem i kombiniranjem čajeva mogu se stvoriti novi čajevi jedinstvenog profila okusa i složenog okusa. Važno je samo pravilno podesiti vrijeme namakanja i temperaturu kuhanja. Neki čajevi nisu međusobno kompatibilni i njihov okus ovisi prvenstveno o omjeru čajeva prilikom kuhana čaja.

Koji se čajevi ne smiju miješati?

Čajevi se drugačije obrađuju i kuhaju. Zeleni čaj, žuti čaj i većina bijelog čaja su prilično delikatni i zahtijevaju blago kuhanje te će rezultirati čajem aromatičnijeg okusa i visokim notama.

Tamniji čajevi, crni čaj jači su. Kombinacija jakih i dominantnih čajeva sa složenim visokim notama delikatnijih čajeva je moguća, ali je potrebno pravilno odabrati čaj.

Ako se odlučiti jače čajeve poput crnog čaja u kombinaciji sa zelenim ili bijelim čajem. Važno je napraviti dobar omjer jednog i drugog čaja kako on ne bi bio prejaki. To ovisi individualno od osobe do osobe. Netko voli jači, a netko slabiji čaj. Stoga prvenstveno prilikom miješanja čajeva prilagodite okuse prema svojoj želji.

Dakle, na neki način ne postoje čajevi koji se ne smiju miješati.