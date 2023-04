Iako ste ljubitelj kruha, pokušavate ga smanjiti? To ne znači da morate prestati jesti kruh, već samo pronaći koja je to adekvatna zamjena za kruh. Pod time se smatra da izbacite klasičan kruh, s brašnom i drugim nezdravim sastojcima. Iako to možda ne zvuči fino, postoji zamjena za kruh, a mi smo pronašli odličan recept. To znači da ćete osjećati kao da jedete kruh, a zapravo ćete jesti puno zdravije i kvalitetnije namirnice.

Stoga, zamjena za kruh je kruh bez brašna, a priprema se od sljedećih sastojaka:

3 jaja

100 grama sirnog namaza

Pola žličice praška za pecivo

Prsthovat soli

Odvojite žutanjke i bjelanjke. Bjelanjke zajedno sa soli izmiksajte u snijeg. U žumanjke dodajte prašak za pecivo i sirni namaz te dobro pomiješajte. Dodajte bjelanjke. Ostavite da odstoji 30 minuta. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Nakon što je tijesto odstajalo, kuhačom prebacite tijesto u protvanj na papir za pečenje. Smanjite pećnicu na 150 stupnjeva i pecite 25 minuta.

Također, zamjena za kruh mogu biti druga različita peciva koja izradite bez brašna. Isto tako, mnogi kao zamjena za kruh koriste različito povrće, poput krumpira ili paprike. U svakom slučaju, zamjena za kruh postoji pa se okušajte smanjiti ga.