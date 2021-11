Ako želite da proces kiseljenja vašeg kupusa bude što je moguće više higijenski, tada je najbolje da to radite u vreći.

Za početak naribajte onoliku količinu kupusa za koju mislite da ćete je koristiti prilikom kiseljenja. Ostavite naribani kupus da stoji nekoliko sati, a zatim pripremite vreće za kiseljenje kupusa. Počnite sa umetanjem prvog sloja kupusa u vreću. Obratite pažnju da svaki sloj dobro ugnječite u vreći kako bi se ispustili sokovi i omogućila fermentacija.

Nakon svakog sloja ne zaboravite dodati soli kako bi kiseljenje vašeg kupusa u vreći prošlo u najboljem mogućem tonu. Svakih nekoliko slojeva možete dodati par zrna papra. Probajte što je jače moguće stisnuti kupus u vreći, jer je poželjno da izađu sokovi. Nemojte se iznenaditi ako u početnom dijelu sok neće izlaziti kao što ste to očekivali. Nakon nekoliko slojeva počet će se ispuštati sokovi iz vašeg ribanog kupusa u vreći.

Obratite pažnju na to da vreću ne napunite do kraja kupusom kako bi se ona mogla zavezati. Nakon što ste gotovi s pripremom ribanog kupusa u vreći, tada je poželjno da vreću stavite u bačvu ili neku drugu posudu u kojoj će on moći stajati. U bačvu ulijte vodu kako tijekom procesa kiseljenja ne bi u posudu ulazio zrak i stavite određeni teret na vreću s vašim kupusom. Važno je napomenuti da temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi ribani kupus u vreći nije prehladna, preporučljivo je da temperatura bude oko 20 stupnjeva Celzijevih.