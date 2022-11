Bundeve su osjetljive na hladnoću. Nemojte sijati sjeme izravno dok ne prođe opasnost od mraza i tlo bude između 18° do 35°C. Ako je tlo na 20°C, sadnice bi trebale niknuti za 5 do 10 dana.

Sadite ih u redove na udaljenosti od 1,5 do 3 m. U redovima posijte sjeme na razmaku od 15 do 30 cm. Nakon što su sadnice visoke 5 do 6 cm prorijedite jednu biljku svakih 50 do 100 cm. Koristite pokrove za redove kako biste zaštitili biljke rano u sezoni i spriječili probleme s kukcima. Međutim, ne zaboravite ukloniti pokrivače prije cvatnje kako biste omogućili oprašivanje. Pčele su neophodne za oprašivanje, stoga budite oprezni kada koristite insekticide za uništavanje kukaca ili fungicide za kontrolu gljivica. Ako morate koristiti, primijenite samo u kasno poslijepodne ili rano navečer, kada cvjetovi ne cvjetaju tijekom dana. Bundeve trebaju 2,5 cm vode tjedno.

Zalijevajte obilno, ujutro i za vrlo vrućih popodneva. Izbjegavajte zalijevanje lišća i plodova osim ako je sunčan dan jer vlaga izaziva truljenje i bolesti.