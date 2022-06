kako spremiti medvjeđi luk za zimu

Kada pohranjujete medvjeđi luk za zimu, odrežite stabljike medvjeđeg luka na 2,5 cm iznad lukovice. Prilikom spremanja medvjeđeg luka za sljedeću godinu, lukovice je potrebno prvo očistiti.

Spremanje lukovica jednostavno uključuje sušenje medvjeđeg luka na suhom, toplom, tamnom i prozračenom prostoru nekoliko tjedana. Pravilno spremanje lukovica medvjeđeg luka ključno je za spremanje za zimu. Ako se suše na otvorenom, lukovice mogu dobiti opekline, a slabo prozračena područja mogu uzrokovati bolesti i plijesan. Objesite lukovice medvjeđeg luka o stabljike u tamnom, prozračnom prostoru , to je jedna od najboljih metoda. Sušenje će trajati od 10 do 14 dana. Lukovice medvjeđeg luka će se uspješno osušiti kada se, središte stabljike očvrsne, a vanjska ljuska postane suha i hrskava. Ako spremate medvjeđi luk na temperaturama 20 do 30 stupnjeva celzijeva, lukovice će početi propadati, omekšavati i smežurati se.

Za spremanje za zimu, medvjeđi luk treba čuvati na temperaturama između -1 do 0 stupnjeva celzijeva u dobro prozračenom prostoru i očuvat će se šest do osam mjeseci, tako da ćete ga imati cijelu zimu.