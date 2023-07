Mali motani burek sa sirom iz pekare nešto je čega se teško možemo zasititi. On se može pripremiti i kod kuće, no to može biti zahtjevno pa je bitno da sami sebi olakšate kako bi i rezultat bio bolji.

Mali motani burek sa sirom lista sastojaka:

gotove kore za pitu

pola kilograma svježeg sira

2 – 3 žlice kiselog vrhnja

1 jaje

sol

Mali motani burek sa sirom recept:

Svježi sir, vrhnje i jaje izmiksajte da biste dobili punjenje kojim ćete puniti kore za pitu. U punjenje koje ste napravili, dodajte i soli prema potrebi.

Gotove kore za pitu stavite na mokru krpu i premažite je sa malo mlijeka i malo ulja. Na koru koju ste pripremili stavite malo punjenja. Punjenje stavljajte do polovice kore, a zatim koru narolate.

Štrucu koju ste dobili rolanjem sada uvijete da ima oblik puževe kućice i stavite u lim za pečenje. Postupak ponovite sa ostalim korama.

Mali motani burek sa sirom peče se na 200 stupnjeva 40 minuta.