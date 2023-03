Svinjski but je najveći i najmišićaviji komad mesa svinje. Ovo meso ima visok sadržaj bjelančevina i niski udio masti, što ga čini izvrsnom opcijom za one koji žele zdraviju prehranu. Svinjski but može se pripremati na različite načine, uključujući pečenje, kuhanje, roštiljanje ili prženje. Priprema svinjskog buta za pečenje zahtijeva malo više vremena, ali je to vrijedno truda zbog izvrsnog okusa.

Sastojci za pripremu svinjskog buta su:

1 žlica soli

1 žlica crnog papra

1 žlica češnjaka u prahu

1 žlica sušenog origana

1 žlica sušenog timijana

Kako biste pripremili svinjski but najprije u zdjeli pomiješajte sve začine zajedno i trljajte ih po cijelom komadu mesa. Zagrijte pećnicu na 180°C. U tavici zagrijte malo ulja i prelijte ga preko svinjskog buta. Stavite meso u vatrostalnu posudu i pecite ga 1 do 1 i pol sat, ovisno o veličini komada. Kada je gotov, izvadite svinjski but iz pećnice i pustite ga da odmori 10-15 minuta prije nego što ga narežete. Svinjski but već je gotov i može se poslužiti s različitim prilozima, poput krumpira, povrća ili umaka.