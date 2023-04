U slučaju da želite kupiti sredstva za čišćenje povrća i voća od pesticida, nemojte. Postoje jednostavni načini za to npr. kako očistiti limun od pesticida, a sve što vam treba imate u svojem kućanstvu.

S obzirom na to da limun ima debelu koricu na koju se lovi mnogo nečistoća i pesticida, preporučamo da ga odmah nakon kupovine očistite. No, kako očistiti limun od pesticida?

Sve što vam treba je voda i soda bikarbona za to kako očistiti limun od pesticida. Limun potopite u hladnoj vodi te dodajte žlicu do dvije sode bikarbone. Ostavite da djeluje dvadeset do trideset minuta, a zatim limun dobro isperite nekoliko puta. Ovaj postupak vaš će limun u potpunosti očistiti.

Stoga, sada kada znate da je kako očistiti limun od pesticida vrlo jednostavno, predlažemo vam da ovaj postupak radite stalno.