Kako odabrati sočnu i slatku lubenicu? Odabir lubenice često nije jednostavan jer treba znati odabrati lubenicu između mnoštva lubenica. Iako se sve lubenice čine kao da su dobre, međutim, važno je pravilno birati lubenicu kako bi ona bila sočna i slatka.

Postoje jednostavni vizualni i zvučni indikatori koji nam govore kada je lubenica zrela i ukusna, poput pruga, stabljike i zvuka. Kako odabrati lubenicu koja vas neće razočarati u svega nekoliko jednostavnih koraka.

Prvi korak kako odabrati lubenicu jest provjera pruga na lubenici. Boja vaše lubenice pomaže u označavanju zrelosti voća. Trebali biste odabrati lubenicu koja ima jak, dosljedan uzorak pruga. Zelene pruge trebaju biti tamnozelene, dok blijede pruge trebaju biti kremaste, svijetložute.

Još jedan savjet kako odabrati lubenicu jest traženjem 'pjege od polja'. Vjerojatno jedan od najvažnijih pokazatelja kvalitete lubenice je poljska pjegavost dinje. Pregledajte svoju lubenicu i locirajte bezbojno mjesto na njezinoj površini. Ova oznaka pokazuje gdje je lubenica 'sjedila' na tlu dok je sazrijevala. U pravilu, boja treba biti kremasta i žuta.

Posljednji način kako odabrati lubenicu je pomoću zvučnih indikatora. Kucanje lubenice može pomoći da odaberete zrelu i ukusnu lubenicu. Lagano pokucajte po lubenici slušajte zvuk koji proizvodi. Ako visina tona zvuči duboko i šuplje, to znači da voće ima više vode i da je vjerojatno zrelije. Međutim, ako kucanje zvuči gušće, to može biti znak da vam je kora predebela i da voće nije u potpunosti sazrelo do svog optimalnog stanja.

Sezona lubenica je od svibnja do rujna, upravo je to vrijeme nabolje za konzumaciju lubenica.