kako napraviti žar za roštilj

Kako biste napravili žar na roštilju, odlično je koristiti tradicionalne brikete, koji su jeftini i dugo i postojano gore. Ako želite intenzivniji, dimljeni okus, uzmite drveni ugljen. Tako ćete napraviti jači žar, ali će i brže splasnuti.

Prije nego što uopće zapalite roštilj, otvorite ventilacijske otvore. Vatra će trebati kisik da bi se pojačavala. Nakon što ugljen ili brikete stavite u roštilj, možete kontrolirati unutarnju temperaturu žara na roštilju podešavanjem otvora za ventilaciju.

Širi otvori znače topliji plamen i više kisika, dok manji otvori znače hladniju temperaturu kuhanja. Nikada ih nemojte zatvarati do kraja ili će se plamen ugasiti pa ćete izgubiti žar.

Ostavite drveni ugljen ili brikete da izgore dok ne budu prekriveni bijelo-sivim pepelom. Potrebno je oko pet do deset minuta za postizanje jakog žara i 25 do 30 minuta do žara srednje jačine, koji će biti pogodan za pečenje.