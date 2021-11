kako napraviti hladno prešani sok od aronije

Postoji nekoliko temeljnih načina na koje možemo pripremiti domaći sok od aronije, no temeljni je način putem hladnog prešanja. Takvim postupkom u konačnici na vrlo jednostavan i prirodan način dobivamo zdravi sok od aronije koji je, što je najvažnije, bez dodatnih aditiva i šećera.

Sam proces počinje tako što se najprije bobice aronije moraju iscijediti kroz stroj za cijeđenje, dok se nakon toga one stavljaju u posudu sa sterilnom gazom. Posuda se mora napuniti do samog vrha te se zatvori poklopcem. Nakon toga potrebno je postaviti drvene klade i slijedi ono najvažnije – postupak prešanja. Hladno prešani sok od aronije izlazi kroz rupu na dnu same posude.

Kada se sok od aronije priprema na ovaj način on zadržava sva svoja ljekovita svojstva te blagodati i zdrava svojstva aronije u potpunosti dolaze do izražaja. Postupak pripreme hladno prešanog soka od aronije je posve prirodan.

Treba napomenuti da ovako pripremljeni sok ne sadrži konzervanse pa je potrebno odraditi termičku obradu kako bi se osigurala duogtrajnost hladno prešanog soka od aronije. Preporuča se da se nakon otvaranja boca soka drži u hladnjaku te da se sok iskoristi u roku od 50 dana. Uživajte u iznimnim kvalitetama ovog zdravog napitka!