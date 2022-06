Postoje pravila kako kuhati piletinu. Iako se svima čini kao lagan zadatak, kako kuhati piletinu zapravo je pravi štreberski posao.

Za početak, ako imate smrznutu piletinu, obavezno ju odmrznite prije jer će inače biti neukusna. Nadalje, druga važna stvar vezana uz to kako kuhati piletinu je dobar omjer vode, piletine i soli. Voda treba u potpunosti prekriti piletinu u loncu, a soli ćete dodati tako da na litru vode stavite jednu žličicu. Preporuča se kuhati piletinu koja je prethodno narezana na komade, no također se može kuhati i u cjelini. Nadalje, osim kako kuhati piletinu, važno je i vrijeme. Piletina se najčešće kuha sat vremena, no ako znate da imate staro i veće pile, preporuča se i duže kuhanje, pa čak do tri sata.

Sada kada znate kako kuhati piletinu, trebalo bi znati i kako ju poslužiti, a odgovor je samo jedan – uz domaći hren!