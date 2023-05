Svinjska mast ako se dobro čuva, teško da će se pokvariti. Posebice ako ju čuvate u dobro zatvorenoj posudi u hladnjaku. Ako je posuda slučajno krivo zatvorena ili do nje dolazi previše topline, možda će biti pokvarena. Naime, pokvarena svinjska mast bit će vam znak da ju krivo skladištite i da nešto morate promijeniti. Iako joj je rok trajanje do godinu dana, postoji mogućnost da je pokvarena svinjska mast. No, to ćete lako prepoznati.

Naime, pokvarena svinjska mast ima vrlo neugodan miris i to vam je najbolji pokazatelj da nešto nije u redu. Miris će biti vrlo kiselkast i užegao. Stoga ako otvorite posudu u kojoj držite svinjsku mast i ona ne miriši uobičajeno, predlažemo da ju ne koristite, već da ju bacite jer je to sigurno pokvarena svinjska mast. Ona vam kao takva može uništiti vaše cijelo jelo, a također izazvati i želučane tegobe.