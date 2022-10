Tajni sastojak za savršenu kajganu je temeljito i snažno mućenje jaja prije pripreme. Mućenje uključuje zrak, koji daje pahuljastiju kajganu, a to je ono što čini savršenu kajganu. Još jedan trik za pripremu kajgane je isključiti vatru prije nego što su jaja do kraja pečena. To pomaže u sprječavanju prekuhavanja, što je čest problem kod kajgane.

Sastojci potrebni da biste ispekli kajganu su:

8 velikih jaja

pola šalice punomasnog mlijeka

sol i svježe mljeveni papar

40 grama maslaca

No, kako ispeći kajganu? Prvo što trebate učiniti kada želite pravilno ispeći kajganu je miješanje jaja. Jaja razbijte u zdjelu i tucite dok ne poprime blijedožutu boju. Dodajte mlijeko u jaja i začinite po ukusu solju i paprom te ponovno umutite jaja. Zagrijte tavu s neljepljivim dnom na srednje niskoj temperaturi. Dodajte maslac i pustite da se otopi. Kad se maslac u tavi dovoljno zagrije, ulijte jaja te ih nemojte miješati. Neka se jaja prže do jedne minute ili dok se dno ne počne stvrdnjavati.

Ugasite vatru i nastavite lagano miješati i okretati jaje dok svi nekuhani dijelovi ne postanu čvrsti. Prebacite kajganu na tanjur kada su jaja stvrdnuta, ali još uvijek mekana. Jaja su osjetljiva, pa će se kuhati još nekoliko trenutaka nakon što su na tanjuru. Ovaj način kako ispeći kajganu je gotov. Kajganu poslužite odmah i uživajte.