Kako iskoristiti banane

Banane su ekstremno zdravo i ukusno voće. Banane našem organizmu pružaju esencijalne mikronutrijente, poboljšavaju rad srca te samim time i zdravlje cijelog organizma. Donosimo vam 5 brzih i jednostavnih načina za iskoristiti banane:

Banana smoothie.

Za jedan od najjednostavnijih načina iskorištenja banana potrebni su vam: banana, keks po želji (petit ili plazma keks), mlijeko i šećer po želji. U blender ubaciti narezane banane, kekse i šećer ako volite slatko te preliti mlijekom. Prije konzumiranja ohladiti u zamrzivaču.

2. Palačinke!

Jeste li znali da možete napraviti palačinke od samo 2 sastojka? Pomiješajte bananu s jajetom. Ispecite na tavi i upravo ste napravili zdrave palačinke pune proteina.

3. Kolači

Kolači od banane i zobenih žitarica jesu još jedan vrlo jednostavan recept gotov u roku pola sata. Pomiješajte banane sa zobenim žitaricama te od njih napravite kuglice. Poslažite ih u posudu za pečenje te pecite svega 15 minuta na temperaturi od 180 °C.

Banane možete iskoristiti i za jednostavan kolač, odnosno kruh od banana. Ovaj kolač je savršen za neočekivana slavlja ili kasno najavljene goste jer se napravi u roku 50 minuta. Za ovaj kolač potrebno vam je: 3 zrele banane, 1 jaje, prstohvat soli, 50 g maslaca ili 50 ml ulja možete staviti i margarin, 1.5 šalica mekog brašna, 1 šalica šećera, 1 žličica praška za pecivo ili sode bikarbone i naravno po vašoj želji kokos čokolada, orasi, bademi, lješnjaci… Za pripremu potrebno je prvo pomiješati sve „mokre sastojke“ odnosno banane, jaje i maslac. Zatim smjesi dodajte ostale sastojke i položite tijesto u posudu za pečenje čija bi optimalna veličina trebala biti 17 puta 29 cm. Pecite 40 minuta na temperaturi od 180 °C.

4. Desert za kraj – sladoled od banana.

Ovoj poslastici vesele se djeca, ali i odrasli. Način pripreme je vrlo jednostavan. Sve što trebate jest oguliti banane i narezati ih na kolutiće. Takve spremiti u posudicu te smrznuti u zamrzivaču. Kada želite sladoled uzmete banane ubacite u blender i to je to. Imate ukusan i zdrav sladoled kad god poželite. Kako biste dodatno poboljšali okus u smjesu dodajte preljev od čokolade ili maslac od kikirikija. Banane uz to što su vrlo ukusne također imaju dobar utjecaj na naš imunitet.

Vrlo je važno iskoristiti banane prije nego se pokvare, pogotovo u današnje doba borbe protiv epidemije Covid – 19 ova stavka je od velike važnosti. Ovo magično voće je samo po sebi probiotik što znači da u probavnom sustavu formira sve potrebne bakterije koje direktno utječu na borbu protiv raznih bolesti.