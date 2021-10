Konzumiranje mlake vode dobar je lijek za gastrointestinalne probleme poput zatvora. Uzimanje limunova soka pomiješanog s mlakom vodom dva ili tri puta dnevno čisti crijeva. Također je dobro za osobe koje žele smršaviti. U jednom istraživanju, terapija vodom učinkovita je kao potpora u mršavljenju. Podijelili su da samo s dehidracijom može doći do usporavanja tjelesnih funkcija do 50%. Također je poznato da se voda najbolje probavlja u mlakom stanju. To znači da ćete se uz malo hrane koju unesete lako zasititi.

No, kako dobiti mlaku vodu? Prvo što trebate učiniti je pripremiti sve stvari koje ćete koristiti. Potrebna vam je željezna posuda. Stavite posudu iznad vatre. U posudu ulijte pitku vodu. Sačekajte dok voda prokuha. Kada voda prokuha maknite ju sa vatre. Pustite vodu da se ohladi na otprilike sobnu temperaturu, odnosno 15 do 20 minuta.

Sada kada ste naučili kako dobiti mlaku vodu krenite ju konzumirati. U brojnim spisima spominje se da svako jutro morate popiti čašu mlake vode. Ovo je zasigurno nešto o čemu se saznalo prije mnogo godina. Prema nekim studijama, tri glavna korisna učinka na zdravlje korištenja mlake vode za rano jutarnje piće su: Prvo, pomaže u ispiranju bubrega iz neželjenih toksina i otpada. Drugo, omogućuje pripremu probavnog organa, posebno želuca, da stimulira odgovarajuće žlijezde koje se nalaze na njegovim stijenkama za zdravu probavu. Na kraju, pomaže da stolica postane redovita i prirodna.

Ovaj način kako dobiti mlaku vodu najjednostavniji je te čini vodu još zdravijom.