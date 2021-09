Budite se za posao ili školu u 7 ujutro te si organizirate vrijeme za spavanje u 11 kako bi se probudili savršeno odmorni, ali alarm zvoni, oči se jedva otvaraju, niste uspjeli zaspati prije 1?

Ukoliko vam je ovaj scenarij poznat, onda vam trebaju metode koje odgovaraju na pitanje: "Kako brzo zaspati?".

Zaspite uz tehniku "Metoda 4-7-8"

Ovu metodu razvio je Dr. Andrew Weil. Metoda se svodi na vježbe disanja. Vrh jezika postavimo iza gornjih zuba. Udišemo kroz nos brojeći do 4, zadržimo dah u sebi brojeći do 7, izdahnemo kroz usta brojeći do 8, ali prilikom izdisaja ispuštamo zvuk "šššššššš". Do broja 8 potrebno je ispustiti sav zrak iz pluća. Postupak ponovimo 3 ili više puta. Ova metoda pomaže nam da se opustimo i kako možemo brzo zaspati.

Idealna temeratura sobe za spavanje

Temperatura tijela se mijenja dok spavamo. Tijelo se hladi kada legnemo, a grije kada ustanemo. To nas dovodi do druge metode efikasnijeg spavanja. Ukoliko želimo brzo zaspati, temperatura sobe treba biti 15-20°C, ovisno o preferencijama. Također, tuširanje u toploj vodi neposredno prije spavanja može smanjiti vrijeme potrebno da zaspemo. Kada izađemo iz toplog tuša, tijelo se počinje hladiti i to može biti signal za mozak da treba poći na spavanje.

Što jesti prije spavanja

Hrana također ovisi o tome hoćemo li brzo zaspati. Istraživanja pokazuju da hrana bogata ugljikohidratima, poput kukuruza, riže, jabuke i banane smanjuje vrijeme potrebno da zaspemo. Najefikasnije je večerati obrok bogat ugljikohidratima 4 sata prije spavanja.

Kako biste brzo zaspali izbjegavajte ljutu hranu prije spavanja, dok s druge strane ugljikohirati poboljšavaju spavanje.