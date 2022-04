Jedna od najčešćih povrtlarskih kultura upravo je mladi luk. Rijetke su osobe koje ne vole mladi luk te se zbog toga njegova sadnja u proteklih nekoliko godina povećala. No, uzgoj mladog luka nije lagan, već je potrebno mnogo znanja i prakse kako bi on niknuo idealan.

Mladom luku pogoduje mnogo svjetlosti i kiše pa je važno odabrati razdoblje kada se sadi mladi luk. Važno je znati da je od sjetve do prvog nicanje potrebno 3 tjedna, a od sadnje do berbe otprilike 6 tjedana. Idealno razdoblje za to kada se sadi mladi luk jest kolovoz ili rujan zbog količine kiše koja tada pada. Ako mislite da je odgovor na pitanje kada se sadi mladi luk upravo kasnija jesen, niste u krivu, no tada morate puno više brinuti o navodnjavanju jer će mu bez toga rast biti minimalan.

Osim što je važno kada se sadi mladi luk, morate znati da se on sadi u gredicama jer ima razgranate korijene te joj je potrebna duga danja svjetlost.