Češnjak se koristi kao dodatak jelima, kao začin, ali i kao alternativni lijek za brojne bolesti. Ono što možda ne znate je da češnjak ima svoju dugu tradiciju sadnje. Ono što je važno za svakoga tko ga želi uzgajati jest kako se i kada sadi češnjak.

Iako mislite da to možda nije važno, da bi uspio morate odabrati idealno vrijeme kada se sadi češnjak. Stoga, odgovor na pitanje kada se sadi češnjak jest u jesen ili rano povrće i to na način da se češnjevi odvajaju od glavice te se oni krupniji koriste za sadnju. Ako se sadi u jesen, lukovice češnjaka trebate čuvati u prozračnom skladištu na temperaturi od 15 do 16 °C, dok nekoliko dana pije same sadnje temperatura treba biti za 10 °C niža. Navedeno pomaže u razvoju listova i produžuje vegetaciju. Isto tako, važan je mjesec kada se sadi češnjak. U kontinentalnim dijelovima češnjak se sadi sredinom mjeseca listopada, dok na mediteranu i do nekoliko tjedana kasnije, odnosno krajem listopada pa sve do sredine studenog. Kada je riječ o proljetnoj sadnji, lukovice češnjaka se sade u rano proljeće, krajem ožujka.

Kada se sadi češnjak važno je i iz razloga što je češnjak otporan na zimu i mraz, odnosno na visoke temperature te su upravo te dvije krajnosti pogodne za njegovo dozrijevanje.