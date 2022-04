Da je blitva dvogodišnja biljka zapravo znači da joj treba dvije godine do sazrijevanja i mogućnosti za konzumiranjem. Drugim riječima, jedna joj je godina potrebna da razvije svoj korijen, dok u drugoj godini razvija cvjetnu stabljiku s listovima. No, zbog takvog načina uzgoja, kada se sadi blitva?

Odgovor na pitanje kada se sadi blitva zapravo je vrlo jednostavan. Naime, kada se sadi blitva ovisi o vama i želite li ranu ili normalnu proizvodnju. Ako želite ranu, morate ju uzgojiti iz presadnica koje su proizvedene u grijanim prostorima. Ako pak želite normalnu proizvodnju, sijete ju izravno. Isto tako, kada se sadi blitva ovisi o prostoru sadnje. U kontinentalnom dijelu, blitva se sadi na otvorenom od kraja ožujka do kraja svibnja. S druge strane, u mediteranskom dijelu možete saditi od veljače do kraja travnja. U slučaju da želite jesensku i zimsku berbu, postoji iznimka kada se sadi berba, odnosno tada je preporuka od kolovoza do početka rujna.

U svakom slučaju, vrlo je jednostavno odabrati kada se sadi blitva u vašem kraju, a konzumacija ovog povrća donijet će vam brojne beneficije.