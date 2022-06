kada se bere medvjeđi luk

Proljetno doba, pravo vrijeme za branje medvjeđeg luka. Medvjeđi luk raste od travnja do lipnja u šumi i vrtovima.

Sjeme medvjeđeg luka bere se u lipnju ili srpnju, kada su pupoljci zreli. Odrežite ih sa peteljkama medvjeđeg luka. Osušite ih na hladnom, suhom i prozračnom mjestu, a zatim ih istucite od stol da sjemenke padnu i da ih možete skupiti.

Lukovica i cvjetovi medvjeđeg luka se jedu, ali nekoliko listova medvjeđeg luka cvjetanjem gube jaku aromu, pa ih prvo treba iskoristiti. Samoniklo višegodišnje bilje medvjeđi luk srodan je divljem poriluku, i češnjaku pripada obitelji Amaryllidaceae.

Prije branja medvjeđeg luka pričekajte tri do četiri tjedna nakon što listovi izniknu iz zemlje. Za to vrijeme lukovica medvjeđeg luka naraste tri do pet puta. Ako berete kasnije, lukovica će biti veća i dobit ćete veću količinu luka iz medvjeđeg luka.