Najbolje godišnje doba za pečenje je jesen. Jesenski deserti se sastoje od toplih

i ugodnih okusa poput začina od bundeve, cimeta te ukusnog sezonskog voća i povrća poput jabuka, šljiva ili bundeva.

Pita od šljiva

Nježno začinjen, ovaj kolač od pekmeza od šljiva idealan je jesenski desert. Poslužite ga kao brunch kolač ili desert preliven sladoledom od vanilije ili šlagom.

Sastojci:

1-1/2 šalice višenamjenskog brašna

1-1/2 žličice praška za pecivo

1 čajna žličica cimeta 1/4 žličice muškatnog oraščića 8 žlica (1/2 šalice) neslanog maslaca, plus još za podmazivanje tave 1 šalica plus 2 žlice šećera 1 veliko jaje 1 žličica ekstrakta vanilije 1/2 šalice mlijeka 1 kilogram šljiva, bez koštica i na četvrtine Za početak izrade ovog jesenskog deserta umutite brašno, prašak za pecivo, cimet, muškatni oraščić, kardamom i sol u velikoj zdjeli. Zatim istucite maslac i šećer dok ne postanu blijedi i pahuljasti. Dodajte jaje i vaniliju te promiješajte da se sjedini. Postepeno dodajte mješavinu brašna, naizmjenično s mlijekom, i miješajte na niskoj brzini dok ne postane glatko. Prebacite tijesto u namašćenu tepsiju i zagladite gornju stranu lopaticom. Imajte na umu da je tijesto za ovaj jesenski desert prilično gusto. Šljive rasporedite odozgo, s kožom prema gore, kružnim uzorkom tako da prekriju veći dio tijesta. Preostale 2 žlice šećera pospite po šljivama. Pecite 60 do 70 minuta, dok odozgo ne pozlati. Kad je kolač vruć iz pećnice, probodite nožem po rubovima posude, a zatim uklonite rub. Pustite da se ovaj jesenski desert potpuno ohladi na rešetki. Narežite i poslužite sa sladoledom od vanilije ili šlagom, po želji.