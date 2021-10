Jela na žlicu bez mesa neizostavan su dio kuhinje naših baka kada se približavaju hladniji dani. To su jela koja će nas zagrijati, ali i ostaviti sitima sve do slijedećeg obroka. Pogledajte koja su to jela na žlicu bez mesa.

Najpopularnija jela na žlicu bez mesa su naravno variva. Iako nisu svima omiljena, vrlo su ukusna i čine odličan obrok. Variva su zapravo jela koja se dobivaju kuhanjem nekih sastojaka (u ovom slučaju povrća ili žitarica) te posluživanjem tih sastojaka u vlastitom saftu. Variva se mogu skuhati od različitih vrsta povrća (mahune, grah, kelj, poriluk, krastavci, zelje), ali i različitih vrsta žitarica (ječam, zob).

Varivo se radi na način da se prvo svo povrće koje ulazi u njega prži na vrućem ulju te na to sve dodajte vodu. Kada je svo povrće spremno dodajete zapršku koja se radi samo od brašna prepečenog na ulju i to je to! Vaše varivo je gotovo.